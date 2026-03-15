UEFA\'dan şok karar! Dev final iptal oldu

15.03.2026 16:16
UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, futbol dünyasında merakla beklenen Finalissima karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı. Arjantin ile İspanya arasında oynanması planlanan mücadele gerçekleşmeyecek.

ARJANTİN İLE İSPANYA KARŞI KARŞIYA GELECEKTİ

Copa América şampiyonu Arjantin ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İspanya'yı karşı karşıya getirmesi planlanan Finalissima maçı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak karşılaşmayla ilgili planlar iptal edildi.

UEFA RESMEN DUYURDU

UEFA'dan yapılan açıklamada "Bernabeu'da yarı yarıya seyircili, Bernabeu ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerimiz Arjantin tarafından reddedildi. Arjantin maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
