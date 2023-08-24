Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. UEFA Konferans Ligi temsilcilerimiz de ülke puanına büyük katkı yaptı. Peki, en çok puan toplayan ülke şampiyonlar ligi katılım hakkı ne? UEFA en çok puan toplayan ülke kim?
Türkiye şuan Polonya ile beraber en çok ülke puanı toplayan ülke durumunda.
Türkiye 3,500
Polonya 3,500
İzlanda 3,166
Romanya 2,875
İsrail 2,750
Güney Kıbrıs 2,750
Slovenya 2,625
İspanya 2,500
*Ön eleme ve Play Off turları itibariyle bu tablo oluşmuştur. Grup aşamasında tüm ülkelerin puanları tabloda görülecektir.
En çok puan toplayan 2 ülke Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki yıl bir takım daha gönderme hakkı elde ediyor.
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