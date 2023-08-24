UEFA En Çok Puan Toplayan Ülke Kim? - Son Dakika

UEFA En Çok Puan Toplayan Ülke Kim?

UEFA En Çok Puan Toplayan Ülke Kim?
Son Güncelleme: 24.08.2023 22:38

Türkiye şu anda Polonya ile beraber en çok ülke puanı toplayan ülke durumunda. En çok puan toplayan 2 ülke Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki yıl bir takım daha gönderme hakkı elde ediyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. UEFA Konferans Ligi temsilcilerimiz de ülke puanına büyük katkı yaptı. Peki, en çok puan toplayan ülke şampiyonlar ligi katılım hakkı ne? UEFA en çok puan toplayan ülke kim?

UEFA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE KİM?

Türkiye şuan Polonya ile beraber en çok ülke puanı toplayan ülke durumunda.

Türkiye 3,500

Polonya 3,500

İzlanda 3,166

Romanya 2,875

İsrail 2,750

Güney Kıbrıs 2,750

Slovenya 2,625

İspanya 2,500

*Ön eleme ve Play Off turları itibariyle bu tablo oluşmuştur. Grup aşamasında tüm ülkelerin puanları tabloda görülecektir.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM HAKKI NE?

En çok puan toplayan 2 ülke Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki yıl bir takım daha gönderme hakkı elde ediyor.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA En Çok Puan Toplayan Ülke Kim? - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA En Çok Puan Toplayan Ülke Kim? - Son Dakika
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