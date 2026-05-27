UEFA Finalinde İlk Yarı Beraberlik

Stat: Leipzig
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, de Frutos, Garcia, Isi Palazon, Alemao
Sarı kartlar: Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon (Rayo Vallecano), Dk. 42 Wharton (Crystal Palace)
UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0'lık berabere sonuçlandı.
10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarr'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Batalla'da kaldı.
25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chavarria'nın ortasında Alemao'nun arka direkte ayak içiyle istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada İspanyol ekibi, etkili geldi. Sağ kanattan Ratiu'nun ortasında ceza sahasında sırtı dönük şekilde topla buluşan Garcia, pasını dışarıya çıkardı. Lopez'in kaleyi cepheden gören noktadan gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Crystal Palace, net gol şansından yararlanamadı. Wharton'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte uygun pozisyonda Mitchell'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
