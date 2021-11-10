UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi

Lokomotiv maçının tekrarı için UEFA'ya giden Galatasaray, adeta ceza alıp döndü.
UEFA, Marsilya maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a 50 bin Euro para cezası verdi.
Galatasaray, sonraki iki deplasman maçına bilet satamayacak, yani bu karşılaşmalarda seyirci olmayacak. İtalya'daki Lazio maçında Galatasaray taraftarı bulunmayacak. Gruptan çıkmak üzere olan Aslan, diğer turdaki deplasman maçını seyircisiz oynayacak.
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