UEFA, Guendouzi'ye 4 maç men cezası verdi; Fenerbahçe'ye 95 bin avro para cezası kesti - Son Dakika
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UEFA, Guendouzi'ye 4 maç men cezası verdi; Fenerbahçe'ye 95 bin avro para cezası kesti

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UEFA, Lyon ile oynanan play-off rövanş maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 95 bin avro, Guendouzi'ye 4 maç men ve 50 bin avro para cezası verdi. Greenwood ise 1 maç men ve 30 bin avro ceza aldı, ancak bu cezalar ertelendi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, UEFA'dan aldığı men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Aston Villa'ya karşı forma giyemeyecek.

UEFA'nın açıklamasına, Fransız ekibi Olimpik Lyon'a karşı 2-1 kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-offf turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulüp, Guendouzi ve Greenwood hakkında başlatılan disiplin süreci tamamlandı.

Fenerbahçe'ye havai fişek yakma ve atma nedeniyle 30 bin avro, taraftar olayları nedeniyle 15 bin avro ve takımın genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50 bin avro olmak üzere toplamda 95 bin avro para cezası verildi.

Açıklamada, Fenerbahçe oyuncusu Matteo Guendouzi'ye, "maçta bulunan diğer kişilere hakaret etmesi, seyircileri kışkırtması ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi" nedeniyle 50 bin avro para cezası ve oynayabileceği toplam 4 UEFA kulüp müsabakasından men cezası verilirken bu maçlardan ikisi için verilen men cezasının 1 yıllık erteleme süresine tabi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe oyuncusu Mason Greenwood'un, "ahlak kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 30 bin avro para cezası verilmesi ve oynayabileceği 1 UEFA kulüp müsabakasından men edilmesine karar verildiği duyurulan açıklamada söz konusu men cezasının 1 yıllık erteleme süresine tabi olduğu kaydedildi.

Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçından itibaren forma giyebilecek.

Olimpik Lyon ve kaleci antrenörü Antonio Ferreira da ceza aldı

UEFA, Olimpik Lyon'a ise cisim fırlatma nedeniyle 48 bin avro, havai fişek yakma nedeniyle 5 bin 500 avro ve taraftar olayları nedeniyle 5 bin avro ile genel ve temel davranış kurallarını ihlal etme nedeniyle 50 bin avro olmak üzere toplamda 108 bin 500 avro para cezası verdi.

Olimpik Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın, "ciddi saldırı nedeniyle", 5 UEFA kulüp müsabakası maçından men edilmesine karar verilirken bu maçlardan ikisi için verilen men cezasının 1 yıllık erteleme süresine tabi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Guendouzi'ye 4 maç men cezası verdi; Fenerbahçe'ye 95 bin avro para cezası kesti - Son Dakika

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