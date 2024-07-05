UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Merih Demiral'ın cezasını eleştirdi - Son Dakika
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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Merih Demiral'ın cezasını eleştirdi

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından verilen 2 maç cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu belirtti. Yardımcı, Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle cezalandırılmasının doğal bir kutlama olduğunu ve herhangi bir topluluğu incitmediğini ifade etti. Yardımcı, Disiplin Kurulu'nun bu yanlıştan dönmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin EURO 2024'teki çeyrek final mücadelesine odaklanması gerektiğini söyledi.

05.07.2024 14:53
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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maç cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi.

Servet Yardımcı, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir." ifadelerini kullandı.

"Futbolcumuz, EURO 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve 'Maçın Oyuncusu' seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır." değerlendirmesinde bulunan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir. Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırma olmamalıdır. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim. Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz EURO 2024'te oynayacağımız çeyrek final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli, 'Bizim Çocuklar'ın final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız."

Kaynak: AA

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