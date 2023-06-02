UEFA, Jose Mourinho'ya soruşturma başlattı

Mourinho için başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak deneyimli teknik adamın, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde hakem Anthony Taylor'a karşı küfür ve hakaret etmesi gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Mücadele sonrasında bir süre stadyumu terk etmeyen Jose Mourinho, maçın hakemi Anthony Taylor'ı bir süre stadın otoparkında bekledi. İngiliz hakemin yönetiminden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Taylor'u görür görmez "Rezalet" diye bağırarak tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.