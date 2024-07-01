UEFA, Jude Bellingham'ın Slovakya maçındaki hareketiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Spor

UEFA, Jude Bellingham'ın Slovakya maçındaki hareketiyle ilgili soruşturma başlattı

UEFA, İngiltere'nin yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın Slovakya maçında yedek kulübesine yaptığı hareket sebebiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Bellingham, gol sevinci sırasında rakip yedek kulübesine yaptığı iddia edilen hareketle ilgili disiplin kuruluna sevk edildi. UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, 21 yaşındaki futbolcunun kural dışı davranış ihlaline ilişkin soruşturma yürütecek.

01.07.2024 18:18
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UEFA, İngiltere'nin yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın Slovakya maçında yedek kulübesine yaptığı hareket sebebiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere, son 16 turunda Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiltere adına ilk golü kaydederek maçı uzatmalara götüren Jude Bellingham, gol sevinci sırasında rakip yedek kulübesine yaptığı iddia edilen hareketle ilgili bugün disiplin kuruluna sevk edildi. 21 yaşındaki futbolcu için soruşturma açıldığı belirtilirken, bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Jude Bellingham'ın maçta meydana geldiği iddia edilen kural dışı davranış ihlaline ilişkin disiplin soruşturması yürüteceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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