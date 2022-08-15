Riva 'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep temsilcisi, Sırbistan'a hareket etti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › ALG Spor kafilesi Sırbistan'a gitti - Son Dakika

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