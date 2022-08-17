ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı

17.08.2022 20:36

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Sırbistan'ın Subotica kentinde tamamladı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Sırbistan'ın Subotica kentinde tamamladı.

Maçın oynanacağı TSC Arena'da teknik direktör Hasan Vural yönetimde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda top çalma ve taktik çalışmasıyla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Brann ile ALG Spor arasında TSC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

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Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlıyor Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlıyor ALG Spor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak istiyor ALG Spor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak istiyor
Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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