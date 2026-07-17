UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu Sona Erdi

UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda rakiplerini eleyen 23 takım, ikinci eleme turuna yükseldi.
Dinamo City, Alashkert, Inter Turku, Bohemians, Zire, Ilves, Pyunik, Paide, RFS, Levadia Tallinn, Velez, BATE, Dinamo Tiflis, Zalgiris, Stjarnan, Santa Coloma, Runavik, Ballkani, Dinamo Minsk, Shkendija???????, At. Escaldes, Kalju ve Dila, adlarını ikinci eleme turuna yazdırdı.
Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan)-Dinamo City (Arnavutluk): 1-4 (1-0)
Elimai (Kazakistan)-Alashkert (Ermenistan): 2-2 (Penaltılarda 5-6) (1-1)
Inter Turku (Finlandiya)-Sarajevo (Bosna Hersek): 2-1 (1-1)
Ilves (Finlandiya)-Differdange (Lüksemburg): 3-1 (0-0)
Paide (Estonya)-Hegelmann (Litvanya): 3-0 (1-1)
Pyunik (Ermenistan)-Marsaxlokk (Malta): 1-0 (3-0)
St Joseph's (Cebelitarık)-Bohemians (İrlanda): 0-0 (0-2)
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Zire (Azerbaycan): 0-3 (0-3)
Levadia Tallinn (Estonya)-Caernarfon (Galler): 5-0 (5-0)
RFS (Letonya)-Glentoran (Kuzey İrlanda): 2-0 (2-1)
BATE (Belarus)-Elbasani (Arnavutluk): 0-0 (Penaltılarda 5-4) (1-1)
Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Mondorf (Lüksemburg): 1-1 (2-1)
Santa Coloma (Andorra)-Penybont (Galler): 3-0 (1-0)
Milsami (Moldova)-Velez (Bosna Hersek): 0-1 (1-1)
Vikingur (Faroe Adaları)-Stjarnan (İzlanda): 2-2 (1-3)
Zalgiris (Litvanya)-Petrovac (Karadağ): 2-1 (3-1)
Hamrun Spartans (Malta)-Runavik (Faroe Adaları): 1-2 (1-1)
Ballkani (Kosova)-Connah's Quay (Galler): 3-2 (0-0)
Shkendija (Kuzey Makedonya)-Europa (Cebelitarık): 1-0 (5-0)
Sileks (Kuzey Makedonya)-Dinamo Minsk (Belarus): 0-1 (Penaltılarda 5-6) (1-0)
Linfield (Kuzey İrlanda)-Kalju (Estonya): 2-2 (0-1)
Mornar (Karadağ)-At. Escaldes (Andorra): 1-2 (1-2)
Virtus (San Marino)-Dila (Gürcistan): 1-0 (1-3)
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