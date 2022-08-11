Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti

11.08.2022 21:49

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz'a 4-2 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Temsilcimizin golünü 18. dakikada penaltıdan Guilherme ile 90+5. dakikada Hadziahmetovic kaydederken Vaduz'a turu getiren golleri 28 ve 88. dakikada Cedric Gasser, 31. dakikada Manuel Sutte, 67. dakikada Tunahan Çiçek'ten geldi.

Konyaspor, 1-1 biten maçın rövanşında UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Konya'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 4-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

KONYASPOR, AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Mücadelenin 18. dakikasında Guilherme'nin penaltıdan attığı gol ile öne geçen Konyaspor, ilk yarının 28. dakikaısnda Gasser'in 31. dakikada ise Sutter'in gollerine engel olamadı. 67. dakikada Tunahan Çiçek farkı artırırken 88. dakikada Gasser, Vaduz'a 4-1'i getiren golü attı. Konyaspor son dakikada skoru 4-2'yi getirdi ancak bu gol tur için yetmedi. Bu sonucun ardından Konyaspor, Avrupa'ya veda etti.

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