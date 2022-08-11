Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti

Konyaspor, 1-1 biten maçın rövanşında UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile Konya'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 4-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

KONYASPOR, AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Mücadelenin 18. dakikasında Guilherme'nin penaltıdan attığı gol ile öne geçen Konyaspor, ilk yarının 28. dakikaısnda Gasser'in 31. dakikada ise Sutter'in gollerine engel olamadı. 67. dakikada Tunahan Çiçek farkı artırırken 88. dakikada Gasser, Vaduz'a 4-1'i getiren golü attı. Konyaspor son dakikada skoru 4-2'yi getirdi ancak bu gol tur için yetmedi. Bu sonucun ardından Konyaspor, Avrupa'ya veda etti.