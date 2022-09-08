Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti

İskoç ekibi Hearts ile Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 1. maçında Tynecastle Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 4-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN RAHAT GALİBİYET

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Yussuf Ndayishimiye, 75. dakikada Stefano Okaka ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz, 7. maçında 5. galibiyetini elde etti.

SIRADAKİ RAKİP FIORENTINA

Başakşehir, bir sonraki maçında Fiorentina'yı konuk edecek. Hearts ise RFS deplasmanına gidecek.