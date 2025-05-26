UEFA Konferans Ligi Finali: Chelsea ve Real Betis

UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği finali kazanan ekip, ekstra 3 milyon avroyu kasasına koyacak.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda yapılacak final, 28 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

UEFA'nın bu sezon düzenlediği lig aşaması statüsünün ardından takımların kazançları da farklılık gösterdi.

Katılım ücreti, galibiyet ve beraberlik gelirlerinin yanı sıra kulüpler bu sezon lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı üzerinden de gelir elde etti.

Ligdeki 36 takım, toplamda 666 hisseyi puan durumundaki yerine göre kazandı. Ligi son sırada tamamlayan ekip 1 hisse kazanırken, lider takım 36 hissenin sahibi oldu. Lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gelirleri, kulüplerin elde ettiği hisse sayısına göre belirlendi.

Finalde kupayı kazanan takım, kasasına 3 milyon avro daha koyacak.

En yüksek gelir Chelsea'de

Final biletini alan takımlardan Chelsea, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde maksimum geliri elde etti. Eleme turunda mücadele edip 180 bin avro alan İngiliz takımı, lig aşamasına katıldığı için 3 milyon 170 bin avro kazandı. Galibiyete 400 bin avro verilen ligde oynadığı 6 maçta da 3'er puana uzanan Chelsea, 2 milyon 400 bin avronun sahibi oldu.

Lig derecesinde bir hissenin 28 bin avro olduğu UEFA Konferans Ligi'ni zirvede tamamlayarak 36 hisse elde eden mavi-beyazlı takım, bu başarısından dolayı 1 milyon 8 bin avro kazanırken, ilk 8 sıraya verilen 400 bin avroluk ödülün de sahibi oldu. Liderlik Chelsea'ye 1 milyon 408 bin avro getirdi.

36 hissesi bulunan İngiliz ekibi, bu sayede piyasa değeri gelirinden 2 milyon 304 bin avro, katsayı gelirinden de 756 bin avroyu kasasına koydu.

Son 16 turuna çıktığı için 800 bin avro elde eden Chelsea, çeyrek finale yükselmesinden dolayı 1 milyon 300 bin avro, yarı finalde boy gösterdiği için 2,5 milyon avro, final biletini aldığı için de 4 milyon avro kazandı.

İngiliz ekibi, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde en yüksek kazancı elde ederken şu ana kadar kasasına 18 milyon 818 bin avro koydu. Chelsea, kupayı kazanması halinde gelirini 21 milyon 818 bin avroya çıkaracak.

Real Betis'in geliri 16 milyon avroyu geçti

Chelsea gibi eleme turu oynayarak 180 bin avro gelirle sezona başlayan Real Betis, lig aşamasına katılımından dolayı 3 milyon 170 bin avro elde etti.

Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanyol ekibi, bu performansıyla 1 milyon 333 bin avro kazandı. Ligi 10 puanla 15. sırada tamamlayan Real Betis, toplamda 22 hisse elde etti. 22 hissenin karşılığı olarak lig derecesinden 616 bin avro, ligi de 9 ile 16. sıradaki takımlar arasında tamamlamasından dolayı 200 bin avro kazanan İspanya temsilcisi, piyasa değeri gelirinden 1 milyon 408 bin avro, katsayı gelirinden de 462 bin avroyu kasasına koydu.

Son 16 play-off turunda mücadelesinden dolayı 200 bin avro kazanan Real Betis, son 16 turu için 800 bin avro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon 300 bin avro, yarı finalde oynadığı için 2,5 milyon avro, finale yükselmesi dolayısıyla da 4 milyon avro kazandı.

Yeşil-beyazlı ekip, organizasyon boyunca toplamda 16 milyon 169 bin avronun sahibi oldu. Real Betis kupayı kazanması durumunda gelirini 19 milyon 169 bin avroya çıkarmayı başaracak.