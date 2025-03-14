UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan rövanş maçları tamamlandı.
Rakiplerini eleyen Chelsea, Fiorentina, Real Betis ve Legia Varşova çeyrek finale çıktı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Vitoria (Portekiz)-Real Betis (İspanya): 0-4 (2-2)
Fiorentina (İtalya)- Panathinaikos (Yunanistan): 3-1 (2-3)
Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-0 (Uzatmalarda) (2-3)
Chelsea (İngiltere)- Kopenhag (Danimarka): 1-0 (2-1)
Çeyrek final eşleşmeleri
Maçların 10 ve 17 Nisan'da oynanacağı çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:
Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)
Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)
Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya)
Djurgarden (İsveç)- Rapid Wien (Avusturya)
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?