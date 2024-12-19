UEFA Konferans Ligi'nde Hakem ve Kadrolar Belli Oldu

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UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasındaki Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, de Wilde, Augusto, Brunner, Somers

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek