UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasındaki Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, de Wilde, Augusto, Brunner, Somers
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi'nde Hakem ve Kadrolar Belli Oldu - Son Dakika
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