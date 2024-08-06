UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Noah, sahasında AEK'i 3-1 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Ermenistan ekibi Noah, Yunanistan'ın AEK takımını 33. dakikada Virgile Pinson, 67. dakikada Ognjen Cancarevic ve 90+8. dakikada Gonçalo Gregorio'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın golü, 22. dakikada Levi Garcia'dan geldi.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Yunanistan'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi'nde Noah, AEK'i 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?