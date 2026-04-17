UEFA Konferans Ligi'nde Yarı Final Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Strasbourg, Rayo Vallecano ve Crystal Palace yarı finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Organizasyonun yarı finalinde, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları yapılacak.
Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)
AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)
Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)
Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)
