UEFA Konferans Ligi Play-off Turu: St Patrick's Athletic - RAMS Başakşehir

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında kısa düşen top ön direkte Davidson'da kaldı. Davidson pasını tekrar Deniz Türüç'e çıkardı ve bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anang'da kaldı.
30. dakikada St Patrick's takımının sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte Lennon'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Hakemler: Mohammad Al-Emara, T. Valjakka, J. Mantere
St Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia
Yedekler: Rogers, Leavy, McClelland, Kavanagh, Bolger, Keena, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan
Teknik Direktör: Stephen Kenny
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Kemen, Keny, Figueiredo, Burak Sefa Kavraz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan - İSTANBUL
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