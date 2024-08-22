UEFA Konferans Ligi Play-off Turu: St Patrick's Athletic - RAMS Başakşehir

Spor

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında kısa düşen top ön direkte Davidson'da kaldı. Davidson pasını tekrar Deniz Türüç'e çıkardı ve bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anang'da kaldı.

30. dakikada St Patrick's takımının sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte Lennon'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Mohammad Al-Emara, T. Valjakka, J. Mantere

St Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia

Yedekler: Rogers, Leavy, McClelland, Kavanagh, Bolger, Keena, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan

Teknik Direktör: Stephen Kenny

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Kemen, Keny, Figueiredo, Burak Sefa Kavraz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan - İSTANBUL