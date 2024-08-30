UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Astana, Omonia, Helsinki, Noah, St. Gallen, Mlada Boleslav, Pafos, The New Saints, Olimpija Ljubljana, Cercle Brugge, Panathinaikos, Vikingur, Legia Varşova, Kopenhag, Vitoria Guimaraes, Celje, Djurgarden, Chelsea, Heidenheim, Larne, Real Betis ve Fiorentina tur atlayan takımlar oldu.

30.08.2024 01:16
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalmayı başaran takımlar belli oldu.

Astana, Omonia, Helsinki, Noah, St. Gallen, Mlada Boleslav, Pafos, The New Saints, Olimpija Ljubljana, Cercle Brugge, Panathinaikos, Vikingur, Legia Varşova, Kopenhag, Vitoria Guimaraes, Celje, Djurgarden, Chelsea, Heidenheim, Larne, Real Betis ve Fiorentina, 2 maç sonunda tur atlayan ekipler oldu.

Rövanş karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:

Astana-Brann: 3-0

Zira-Omonia: 1-0

Trabzonspor-St.Gallen: 1-1 (Penaltılarda 4-5)

Helsinki-Klasvik: 2-1

Ruzomberok-Noah: 3-1

Olimpija Ljubljana-Rijeka: 5-0

Paksi-Mlada Boleslav: 0-3

Pafos-Cluj: 3-0

The New Saints-Panevezys: 0-0

Cercle Brugge- Wisla Krakow: 1-4

Panathinaikos-Lens: 2-0

Santa Coloma-Vikingur: 0-0

Drita-Legia Varşova: 0-1

Kilmarnock-Kopenhag: 1-1

Zrinjski Mostar-Vitoria Guimaraes: 0-4

Celje-Pyunik: 4-1

Maribor-Djurgarden: 0-1

Servette-Chelsea: 2-1

Heidenheim-Hacken: 3-2

Puskas Akademia-Fiorentina: 1-1 (Penaltılarda 4-5)

Larne-Lincoln Red Imps: 3-1

Real Betis-Kryvbas: 3-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı - Son Dakika

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