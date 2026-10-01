UEFA, Real Madrid'in Negreira şikayetini aldı, Barcelona'nın ödemeleri soruşturuluyor - Son Dakika
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UEFA, Real Madrid'in Negreira şikayetini aldı, Barcelona'nın ödemeleri soruşturuluyor

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Real Madrid, UEFA'ya sunduğu Negreira şikayetinin alındığını ve Barcelona'nın eski hakem kurulu başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Barcelona, UEFA'nın yeni soruşturma başlatmadığını, sürecin 2023'te iki müfettişle başladığını belirtti.

İspanya'nın köklü kulüpleri Real Madrid ile Barcelona, karşı karşıya geldikleri "Negreira davası" hakkında açıklamada bulundu.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA'ya sunulan şikayetin müsabaka dürüstlüğü ve hakemlik sistemine duyulan güveni etkileyen, son derece ciddi olaylara ilişkin kapsamlı belge ve kanıtları içerdiği belirtildi.

Açıklamada "UEFA, Real Madrid tarafından yapılan şikayetin alındığını ve Barcelona'nın son 20 yıl içinde Hakem Teknik Kurulunun eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü teyit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona Kulübü ise UEFA'nın kendileri hakkında yeni bir soruşturma süreci başlatmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "UEFA, Barcelona hakkında yeni bir soruşturma süreci başlatmamıştır. Söz konusu süreç, 2023 yılında iki müfettişin atanmasıyla başlamış ve bu müfettişler o tarihten bu yana uygun gördükleri işlemleri gerçekleştirmişlerdir. Kulüp, müfettişlerin tüm taleplerini her zaman yerine getirmiştir. Bu süreçler hiçbir zaman kapatılmadığı için yeniden açılmış da değildir." ifadelerine yer verildi.

UEFA, bugün yaptığı açıklamada, Real Madrid'in Barcelona aleyhine gönderdiği çok sayıda belgeyi teslim aldığını duyurmuştu.

Negreira olayı

spanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı.

Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla Barselona Mahkemesi'nde soruşturma başlatılmıştı.

İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu ve FIFA'nın bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

Kaynak: AA
Real MadridFutbolDünyaSporSon Dakika

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