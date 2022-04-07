UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti - Son Dakika
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UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti

07.04.2022 15:42

Finansal Fair Play'de (FFP) değişikliğe giden UEFA, kulüplerin elde ettiği gelirlerin yüzde 70'ini harcayabileceğini açıkladı.

UEFA, FFP kuralında değişiklik yapıldığını resmen açıkladı. Kulüpler, gelirlerinin %70'ini harcayabilecek. Uygulama haziran ayında yürürlüğe girecek.

UEFA'nın yeni FFP kuralı resmen devreye girdi! Kulüplerin harcama limitleri değişti

KADEMELİ OLARAK UYGULANACAK

UEFA, yeni düzenlemenin bu yılın haziran ayında yürürlüğe gireceğini ve kulüplerin uyum sağlayabilmeleri için 3 yıl içinde kademeli olarak uygulanacağını açıkladı.

"ZORLUKLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN"

UEFA Başkanı Ceferin yeni kuralla ilgili, "Pandemi nedeniyle sürdürülebilir düzenlemelere ihtiyaç vardı. UEFA, kulüplerin yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yeni önlemler almıştır. Kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 M€ yerine 60 M€'ya yükseltilmiştir" açıklamasında bulundu.

GELİR AŞILAMAYACAK

Yeni FFP düzenlemesindeki yönetmeliği; ücretler, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor.

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