Jean Kouassi'ye tepki - Son Dakika
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Jean Kouassi'ye tepki

17.08.2022 12:05
Jean Kouassi'ye tepki

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın FC Kopenhang takımına 2-1 mağlup olarak tur şansını Trabzon'a bırakan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'ya Jean Kouassi eleştirisi geldi.

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın FC Kopenhang takımına 2-1 mağlup olarak tur şansını Trabzon'a bırakan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'ya Jean Kouassi eleştirisi geldi.

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Kouassi, FC Kopenhag karşısında ortaya koyduğu etkisiz performans dikkat çekti. Hatayspor maçında sakatlanan ve kolunda kırık meydana gelen Edin Visca'nın yokluğunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans verdiği Kouassi'yi bu fırsatı değerlendiremedi ve yerini ikinci yarıda Djaniny'e bıraktı.

Bordo-mavili taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı oyuncuyu sosyal medya üzerinden yoğun eleştiriler geldi. Çok etkisiz bir oyun ortaya koyan ve kendisine gelen topları rakibe kaptıran oyuncu devre arasında oyundan alınırken, oyuna Kouassi ile başlayan Abdullah Avcı da eleştirildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Jean Kouassi'ye tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jean Kouassi'ye tepki - Son Dakika
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