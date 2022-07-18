Sarı lacivertli ekip, bu turda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takım, ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika

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