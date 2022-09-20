UEFA yeni turnuva girişimi futbolseverleri sinirlendirdi! Sosyal medya tepkilerle çalkalanıyor - Son Dakika
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UEFA yeni turnuva girişimi futbolseverleri sinirlendirdi! Sosyal medya tepkilerle çalkalanıyor

20.09.2022 17:49

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini ABD'de oynatma planının yanı sıra yeni bir turnuva için de çalışmalara başladı. Adının "Açılış Turnuvası" olacağı belirtilen organizasyonun sezon başında oynanacağı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen takımlarından üçünün yer alacağı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları ise, UEFA'nın sürekli yeni bir girişim içerisinde bulunmasına tepkili yaklaştı.

Televizyon ve sponsorluk gelirlerini artırmak için harekete geçen UEFA, yeni bir turnuvayı uygulamaya koymak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

SEZON BAŞLARINDA TURNUVA YAPILACAK

The Atletic'in haberine göre UEFA, adına "Açılış Turnuvası" denilecek bir organizasyonun hazırlığı içerisinde. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen 3 kulübünün yer alacağı turnuvanın sezon başlarında oynanması bekleniyor. Sosyal medyada futbolseverler, UEFA'nın sürekli yeni bir girişim içerisinde bulunmasına tepki gösterdi.

UEFA yeni turnuva hamlesi futbolseverleri çıldırttı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
UEFA yeni turnuva hamlesi futbolseverleri çıldırttı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
UEFA yeni turnuva hamlesi futbolseverleri çıldırttı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN ABD'YE ALINMASI GÜNDEMDE

UEFA geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi için de sürpriz bir hamle hazırlığına girmişti. Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonu olan Devler Ligi'nin finalini ABD'de oynatmak isteyen UEFA, bu sayede gelir kalemlerini artırmayı hedefliyor.

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Son Dakika Spor UEFA yeni turnuva girişimi futbolseverleri sinirlendirdi! Sosyal medya tepkilerle çalkalanıyor - Son Dakika


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