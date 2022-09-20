Televizyon ve sponsorluk gelirlerini artırmak için harekete geçen UEFA, yeni bir turnuvayı uygulamaya koymak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
The Atletic'in haberine göre UEFA, adına "Açılış Turnuvası" denilecek bir organizasyonun hazırlığı içerisinde. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen 3 kulübünün yer alacağı turnuvanın sezon başlarında oynanması bekleniyor. Sosyal medyada futbolseverler, UEFA'nın sürekli yeni bir girişim içerisinde bulunmasına tepki gösterdi.
UEFA geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi için de sürpriz bir hamle hazırlığına girmişti. Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonu olan Devler Ligi'nin finalini ABD'de oynatmak isteyen UEFA, bu sayede gelir kalemlerini artırmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › UEFA yeni turnuva girişimi futbolseverleri sinirlendirdi! Sosyal medya tepkilerle çalkalanıyor - Son Dakika