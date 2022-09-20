UEFA yeni turnuva girişimi futbolseverleri sinirlendirdi! Sosyal medya tepkilerle çalkalanıyor

Televizyon ve sponsorluk gelirlerini artırmak için harekete geçen UEFA, yeni bir turnuvayı uygulamaya koymak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

SEZON BAŞLARINDA TURNUVA YAPILACAK

The Atletic'in haberine göre UEFA, adına "Açılış Turnuvası" denilecek bir organizasyonun hazırlığı içerisinde. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa'nın önde gelen 3 kulübünün yer alacağı turnuvanın sezon başlarında oynanması bekleniyor. Sosyal medyada futbolseverler, UEFA'nın sürekli yeni bir girişim içerisinde bulunmasına tepki gösterdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN ABD'YE ALINMASI GÜNDEMDE

UEFA geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi için de sürpriz bir hamle hazırlığına girmişti. Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonu olan Devler Ligi'nin finalini ABD'de oynatmak isteyen UEFA, bu sayede gelir kalemlerini artırmayı hedefliyor.