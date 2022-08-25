Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım'ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure'nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen 'Başkanlık Ödülü', İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi'nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 grup belli oldu. Gruplar şu şekilde:

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

G.Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

İnter

V.Plzen

D GRUBU

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting Lizbon

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa - İSTANBUL