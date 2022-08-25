Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu

25.08.2022 20:08
Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım'ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure'nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen 'Başkanlık Ödülü', İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi'nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 grup belli oldu. Gruplar şu şekilde:

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

G.Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

İnter

V.Plzen

D GRUBU

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting Lizbon

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Münir Karaloğlu, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:08:43. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi grupları İstanbul'da belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement