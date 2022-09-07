Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior , 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard 'ın golleriyle Celtic 'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

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