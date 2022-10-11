UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, bugün E,F, G, H gruplarında, yarın ise A, B, C, D gruplarında maçlar oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Ekim Salı:
E Grubu: Dinamo Zagreb - Salzburg (22.00), Milan - Chelsea (22.00)
F Grubu: Celtic - Leipzig (22.00), Shakhtar Donetsk - Real Madrid (22.00)
G Grubu: Kopenhag - Manchester City (19.45), Borussia Dortmund - Sevilla (22.00)
H Grubu: Maccabi Haifa - Juventus (19.45), Paris Saint-Germain - Benfica (22.00)
12 Ekim Çarşamba:
A Grubu: Napoli - Ajax (19.45), Rangers - Liverpool (22.00)
B Grubu: Atletico Madrid - Club Brugge (19.45), Bayern Leverkusen - Porto (22.00)
C Grubu: Viktoria Plzen - Bayern Münih - (22.00), Barcelona - Inter (22.00)
D Grubu: Sporting - Marsilya (22.00), Tottenham - Eintracht Frankfurt (22.00)
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