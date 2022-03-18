Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:
ÇEYREK FİNALChelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)YARI FİNALManchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)/ Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)/ Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)FİNAL MAÇI PARİS'TEUEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları 5-6 Nisan ve 12-13 Nisan, yarı final mücadeleri ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finaline ise 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
Kaynak: DHA
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