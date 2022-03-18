Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

ÇEYREK FİNAL

- İstanbul