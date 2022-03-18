Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

18.03.2022 14:19
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

ÇEYREK FİNAL

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)YARI FİNALManchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)/ Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)/ Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)FİNAL MAÇI PARİS'TEUEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları 5-6 Nisan ve 12-13 Nisan, yarı final mücadeleri ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finaline ise 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.


- İstanbul
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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