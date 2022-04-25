UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

25.04.2022 10:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

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UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya, Mayıs, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor - Son Dakika


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