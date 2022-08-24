UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 FC Kopenhag: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 FC Kopenhag: 0 (İlk yarı)

24.08.2022 22:55
UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 FC Kopenhag: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Enis Bardhi'nin pasında ceza sahası içine topla buluşan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ryan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

20. dakikada Larsen'in sağ taraftan ortasında Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci Ryna kornere çeldi.

38. dakikada Daramy'ın ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topu kontrol eden Pep Biel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.

41. dakikada Disk'in sağ taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa Lerager'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie xx, Hessel Steegstra xx, Jan de Vries xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Dorukhan xx, Siopis xx, Ernis Bardhi xx, Abdulkadir Ömür xx, Djaniny xx, Cornelius x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Bakasetas, Hugo, Taha Altıkardeş, Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

FC Kopenhag: Ryan xx, Diks xx, Vavro xx, Khocholava xx, Kristiansen xx, Zeca xx, Falk xx, Lareger xx, Daramy xx, Claesson xx, Pep Biel xx

Yedekler: Johnson, Dithmer, Bergmann, Babacar, Mukairu, Jelert, Ankersen, Amoo, Lund, Karamoko, Haraldsson, Stamenic

Teknik Direktör: Jess Thorup

Sarı Kart: Kristiansen (FC Kopenhag) - TRABZON

YORUMLAR
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Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar Trabzonspor-Kopenhag Trabzonspor-Kopenhag
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 FC Kopenhag: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 FC Kopenhag: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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