UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından 16 takım, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.
Avrupa'nın devlerinin birbirine rakip olduğu eşleşmelerde Real Madrid- Manchester City eşleşmesi ise erken final dedirtti.
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri;
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