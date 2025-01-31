UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından, 16 takım İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimine katıldı. En dikkat çeken eşleşme ise Real Madrid ile Manchester City arasında oldu. Bu karşılaşma erken final niteliği taşıyor.

31.01.2025 14:31  Güncelleme: 14:37
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından 16 takım, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.

ERKEN FİNAL

Avrupa'nın devlerinin birbirine rakip olduğu eşleşmelerde Real Madrid- Manchester City eşleşmesi ise erken final dedirtti.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri;

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Manchester, İsviçre, Nyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ZEKİ REİS:
    babayı atar 6 1 Yanıtla
  • Mahmut Polat:
    Bu yazıyır hangi Türkçe katili hazırladı merak ediyorum insan biraz özen gösterir 7 0 Yanıtla
  • astronot marslı:
    real 5 atar 4 2 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bu maçı alan finalde bence 1 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Genel olarak kimin kimi yiyeceği belli olan eşleşmeler. 2 0 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    PSG, BENFİCA, JUVE, MİLAN, REAL MAD., BAYERN, ATALANTA VE DORTMUND tur atlayan takımlar olur. 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    2 Takımın Şansı Yarı Yarıya 1 0 Yanıtla
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