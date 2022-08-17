Trabzonspor, Danimarka'dan döndü - Son Dakika
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Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

17.08.2022 18:08
Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı

Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.

Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

YORUMLAR
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Jean Kouassi'ye tepki Jean Kouassi'ye tepki Kopenhag – Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı Kopenhag – Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı
Kaynak: AA

Trabzonspor, Danimarka, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Danimarka'dan döndü - Son Dakika

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