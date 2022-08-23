UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu'nda Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımını yarın sahasında ağırlayacak. Bordo-mavililerin rakibi ise bugün saat 13.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen araçlara binen FC Kopenhag kafilesi maç saatini bekleyeceği otel'e geçerken, saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.45'te FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Danimarka, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FC Kopenhag Trabzon'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.