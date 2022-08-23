FC Kopenhag Trabzon'da - Son Dakika
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FC Kopenhag Trabzon'da

23.08.2022 14:23

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Danimarka'nın FC Kopenhag takımı Trabzon'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Danimarka'nın FC Kopenhag takımı Trabzon'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu'nda Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımını yarın sahasında ağırlayacak. Bordo-mavililerin rakibi ise bugün saat 13.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen araçlara binen FC Kopenhag kafilesi maç saatini bekleyeceği otel'e geçerken, saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.45'te FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. - TRABZON

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Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Danimarka, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FC Kopenhag Trabzon'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: FC Kopenhag Trabzon'da - Son Dakika
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