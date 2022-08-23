Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde

23.08.2022 10:36
Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkıyor Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkıyor Kopenhag maçına Hollandalı hakem Kopenhag maçına Hollandalı hakem
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor
10:54 Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu
10:48 Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün
10:32 Yükselişini sürdüren dolar 18,12 liradan alıcı buluyor
10:28 Esenyurt'ta yolun ortasında durup araçların önünü kesen kadın, polis aracına saldırdı
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı
10:27 Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:22 Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Firdevs'in adı yeni doğan kardeşine verildi
11:02 Gaziantep'teki dehşet veren kazada can veren İHA muhabirlerinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 11:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement