Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka 'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor , rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

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