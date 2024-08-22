UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan 4 müsabakanın sonuçları açıklandı. Rövanş maçları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

22.08.2024 00:46
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Young Boys (İsviçre)- Galatasaray: 3-2

Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1

Malmö (İsveç)- Sparta Prag (Çekya): 0-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)- Salzburg (Avusturya): 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27-28 Ağustos'ta oynanacak ve "Devler Ligi"ne kalan takımlar belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi - Son Dakika

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