Trabzonspor-Kopenhag - Son Dakika
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Trabzonspor-Kopenhag

24.08.2022 21:10
Trabzonspor-Kopenhag

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de VriesTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil,...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Claesson, Pep Biel, Daramy

YORUMLAR
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Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kopenhag - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Kopenhag - Son Dakika
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