UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Kopenhag - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.