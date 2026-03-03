UEFA, Shakhtar'ın İzmir Talebini Reddetti - Son Dakika
UEFA, Shakhtar'ın İzmir Talebini Reddetti

UEFA, Shakhtar'ın İzmir Talebini Reddetti
03.03.2026 12:21
Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, iç saha maçını İzmir'de oynayamadı.

ARDA Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Polonya ekibi Lech Poznan ile karşı karşıya geleceği iç saha maçının İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynama talebini UEFA kabul etmedi. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'in talebini reddetti. Karara göre Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Lech Poznan ile Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmesinde karşılaşacağı iki maçı da 12 Mart ve 19 Mart tarihlerinde Polonya'da oynayacak.

Ukrayna ile Rusya arasında 4 yıldır devam eden savaştan dolayı Avrupa kupalarındaki maçlarını Polonya'da oynayan Shakhtar'ın teknik direktörü Arda Turan, rakibinin aynı ülke takımı olmasından dolayı iç saha maçını Göztepe'nin stadında oynamak istediğini ifade etmişti. A Milli Takım ve Galatasaray'da oynayan, ülkemizi yıllarca Atletico Madrid ve Barcelona'da temsil eden Arda Turan'ın talebine Göztepe yönetimi ve taraftarları olumlu karşılık vererek Ukrayna ekibini İzmir'e davet etmişti. Göztepeli taraftarlar, Süper Lig'de geçen cumartesi günü oynanan Eyüpspor maçında Shakhtar Donetsk için, "Bizim evimiz, sizin eviniz" pankartı açmıştı. Ancak Konferans Ligi organizasyonunu düzenleyen UEFA, stat ve ülke değişikliği talebini kabul etmedi. İki takım arasında 19 Mart Perşembe günü Shakhtar Donetsk'in ev sahibi olacağı rövanş maçı Polonya'da Krakow'daki Henryk Reyman's Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

