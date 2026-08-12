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UEFA Süper Kupası Finali Bugün

UEFA Süper Kupası Finali Bugün
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PSG ve Aston Villa, Süper Kupa için bu akşam Salzburg'ta karşı karşıya gelecek.

(ANKARA) - 51. UEFA Süper Kupası Fransa'nın PSG ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında bu gece oynanacak maçla sahibini bulacak.

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Avusturya'nın Salzburg şehrinde TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşmış, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini 4-3 yenmeyi başarmıştı. Aston Villa ise İstanbul'da oynanan maçta Freiburg'u 3-0 geçerek UEFA Kupası'nı kaldırmıştı.

Galip gelmesi halinde PSG, Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanmış olacak. Geçen yıl İngiltere'nin Tottenham takımıyla karşılaşan PSG, normal süresi 2-2 biten maçı penaltılarda 4-3 kazanmayı başarmıştı.

Aston Villa ise 1982 UEFA Süper Kupası'nı, Barcelona'ya İspanya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 3-0 galip gelerek kazanmıştı.

DÜNYA KUPASI İÇİN ABD'YE ALINMAYAN SOMALİLİ HAKEM YÖNETECEK

Maçı, bu yılki Dünya Kupası için görevlendirilmesine rağmen ABD'ye girmesine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.

Süper Kupa'da görev alan Avrupa dışından ilk hakem olacak Omar'ın yardımcılıklarını Cibutili Abdoulrazack Ahmed ve Kenyalı Stephen Eleazar Onyango Yiembe yapacak.

13 ÜLKEDEN 26 TAKIM KUPAYI KAZANDI

Süper Kupa finalinde maçın normal süresi eşitlikle tamamlanırsa uzatmaya geçilmeden, doğrudan penaltı atışları yapılacak.

Süper Kupa, bugüne kadar 50 kez oynandı. Eski adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ya da 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvayı kazanan takımlar 50 finalin 30'unda Süper Kupa'yı kazandı.

Real Madrid Süper Kupa'yı 6; AC Milan ve Barcelona 5; Liverpool 4, Atletico Madrid 3; Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2; PSG, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bükreş, Porto, Mechelen, Manchester United, Manchester City, Parma, Lazio, Sevilla, Galatasaray ve Zenit St. Petersburg 1'er kez evine götürdü.

LUIS ENRIQUE KUPAYI 2 KEZ KAZANDI, EMERY İSE 3 FİNALDE DE KAYBETTİ

PSG'nin Teknik Direktörü Luis Enrique geçen yıl takımıyla, 2015'te ise Barcelona ile Süper Kupa'yı kazandı.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ise 2014 ve 2015'te Sevilla'yı, 2021'de ise Villareal'i finale taşımasına rağmen kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

Kaynak: ANKA

Süper Kupa, Salzburg, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Süper Kupası Finali Bugün - Son Dakika

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