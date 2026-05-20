UEFA Toplantısında Yeni Müsabaka Formatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA Toplantısında Yeni Müsabaka Formatı

20.05.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısında yeni erkek milli takım müsabaka formatlarını görüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantıda TFF'yi temsilen Başkan Hacıosmanoğlu ile beraber Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA'ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, toplantının öncesinde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

Avrupa futbolunun gündeminde yer alan önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda, mevcut UEFA erkek milli takım müsabaka formatları kapsamlı bir şekilde incelendi. Tüm üye ülke federasyonlarının temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından yeni müsabaka formatlarının EURO 2028 sonrasında uygulanması yönünde karar alındı. Yeni müsabaka formatları, önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacak olan değerlendirmelerin ardından eylül ayındaki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda nihai onaya sunulacak. Yeni formatlar, bu toplantının ardından tüm detaylarıyla kamuoyuna tanıtılacak.

Ceferin: "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak"

Yeni formatlarla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak, durağan ve heyecansız maçların sayısını azaltacak, taraftarlara daha çekici ve dinamik bir organizasyon sunacak, tüm takımlar için adil bir şekilde mücadele etme fırsatı sağlayacak ve uluslararası maç takvimine herhangi bir ek tarih dahil edilmeden uygulanacaktır. Genel olarak bu değişiklikler, UEFA erkek milli takım müsabakalarının değerini artıracak. Yeni müsabaka formatlarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 15 Eylül 2026 tarihinde Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Toplantısında Yeni Müsabaka Formatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:38:56. #7.13#
SON DAKİKA: UEFA Toplantısında Yeni Müsabaka Formatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.