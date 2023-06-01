UEFA'nın sopası sert olacak! Transfer bütçesine büyük sınırlama getiriliyor - Son Dakika
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UEFA'nın sopası sert olacak! Transfer bütçesine büyük sınırlama getiriliyor

01.06.2023 09:35

Futbol dünyasında son dönemlerde artan sansasyonel transferlerin önüne geçmek isteyen UEFA, kulüplerin transfer için harcayabilecekleri toplam miktara sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Buna göre Avrupa'da boy gösteren kulüpler 2023 yılında gelirlerinin yüzde 90'ını maaş ve transfer için harcayabilecek. Bu oran 2024'te yüzde 80'e, 2025'te ise yüzde 70'e düşecek.

Kulüplerin son dönemde transfere büyük paralar harcaması ve bu durumun rekabet eşitsizliği yaratması UEFA'yı alarma geçti.

SINIRLAMA GELİYOR

Times'ta yer alan habere göre, UEFA, kulüplerin transfer için harcayacakları toplam miktara sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Kararın çıkması halinde Avrupa'da boy gösterecek takımlar, 2023 yılında gelirlerinin yüzde 90'ını maaş ve transfer için harcayabilecek.

HER SENE ORAN DÜŞECEK

Bu rakam 2024'te yüzde 80'e, 2025'te ise yüzde 70'e kadar düşecek. UEFA'nın bu düşünceyi hayata geçirmesi durumunda kulüplere ciddi bir mali denetim getirilecek.

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