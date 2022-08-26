UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik - Son Dakika
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UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik

26.08.2022 09:47
UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik

Avrupa kupalarında eleme maçlarının bu hafta sona ermesinin ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'in de arkasına düşen Türkiye, 21. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'un da elenmesi sonucu 1996/97'den bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi sona erdi.

21. SIRAYA GERİLEDİK

Son dönemlerde Avrupa kupalarında temsilcilerimizden kötü sonuçlar gelmesi Türkiye'nin' UEFA ülke sıralaması listesinde gerilemesine neden oldu. 2019/20 sezonunda 11. sırada bulunan Türkiye, şu anda 21. sıraya kadar geriledi.

İSRAİL BİZİ GEÇTİ

Konyaspor'un Avrupa'ya erken vedasından sonra kupalarda mücadele eden 4 temsilcimiz kalırken Türkiye, İsrail'e de geçilerek büyük bir şoka uğradı. İşte ülke puanı sıralamasında son durum:

UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
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SON DAKİKA: UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik - Son Dakika
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