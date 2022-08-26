UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik

Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'un da elenmesi sonucu 1996/97'den bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi sona erdi.

21. SIRAYA GERİLEDİK

Son dönemlerde Avrupa kupalarında temsilcilerimizden kötü sonuçlar gelmesi Türkiye'nin' UEFA ülke sıralaması listesinde gerilemesine neden oldu. 2019/20 sezonunda 11. sırada bulunan Türkiye, şu anda 21. sıraya kadar geriledi.

İSRAİL BİZİ GEÇTİ

Konyaspor'un Avrupa'ya erken vedasından sonra kupalarda mücadele eden 4 temsilcimiz kalırken Türkiye, İsrail'e de geçilerek büyük bir şoka uğradı. İşte ülke puanı sıralamasında son durum: