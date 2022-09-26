Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında sahasında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Faroe Adaları'nın teknik direktörü Hakan Ericson, galibiyetten dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Torsvollur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ericson, "Sonuçtan çok mutluyuz. Türkiye çok iyi bir takım, bunu ilk oynadığımız maçta da görmüştük. Bu kez sahada çok daha rahattık ve kazandık, çok daha iyi oynadık. Türkiye'nin çok eksiği vardı. Bugün aldığımız galibiyetten gurur duyuyoruz. Danimarka ve İskoçya'ya karşı güzel oynamıştık, son anda galibiyeti kaçırmıştık ama bu sefer galibiyeti koruduk." ifadelerini kullandı.

Savunmada çok başarılı olduklarının altını çizen Ericson, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Türkiye galibiyetiyle büyük takımlara karşı kazanabileceğimizi de gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin hem sakatlıkları vardı hem de buradaki şartlar onları zorlamış olabilir. Türkiye B Ligi'ne çıkmıştı, bu da onları etkileyebilir. Defanstaki eksiklerini de biliyorduk, ona göre hazırlandık. Türkiye'nin eksikliği ve bizim motivasyonuz birleşince sonuç böyle oldu." diye konuştu.