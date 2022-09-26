Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından

26.09.2022 01:10
Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında sahasında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Faroe Adaları'nın teknik direktörü Hakan Ericson, galibiyetten dolayı gururlu olduklarını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında sahasında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Faroe Adaları'nın teknik direktörü Hakan Ericson, galibiyetten dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Torsvollur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ericson, "Sonuçtan çok mutluyuz. Türkiye çok iyi bir takım, bunu ilk oynadığımız maçta da görmüştük. Bu kez sahada çok daha rahattık ve kazandık, çok daha iyi oynadık. Türkiye'nin çok eksiği vardı. Bugün aldığımız galibiyetten gurur duyuyoruz. Danimarka ve İskoçya'ya karşı güzel oynamıştık, son anda galibiyeti kaçırmıştık ama bu sefer galibiyeti koruduk." ifadelerini kullandı.

Savunmada çok başarılı olduklarının altını çizen Ericson, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Türkiye galibiyetiyle büyük takımlara karşı kazanabileceğimizi de gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin hem sakatlıkları vardı hem de buradaki şartlar onları zorlamış olabilir. Türkiye B Ligi'ne çıkmıştı, bu da onları etkileyebilir. Defanstaki eksiklerini de biliyorduk, ona göre hazırlandık. Türkiye'nin eksikliği ve bizim motivasyonuz birleşince sonuç böyle oldu." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Kaynak: AA

Faroe Adaları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi
00:34 Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı
00:17 Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan "Skandal" yorumu geldi
00:12 İtalya'daki genel seçimlerde Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi yarışı lider olarak götürüyor
00:08 Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı
00:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak
00:05 Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler
23:49 Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti
23:41 A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi
23:10 A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 01:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement