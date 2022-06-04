UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Doğukan Sinik'in pasında topu alan Enes Ünal bekletmen pasını Halil Dervişoğlu'na aktardı. Halil'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti 2-0
64. dakikada Enes Ünal'ın baskısı sonucu kazanılan topu alan Dorukhan Toköz'ün ceza yayının sağından meşin yuvarlak kaleci Nielse'de kaldı.
82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nielsen'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0
85. dakikada orta sahada Enes Ünal pasını Yunus Akgün'e verdi. Ceza yayının sağında topla buluşan Yunus'un topuk pasında defasın arkasına sarkan Merih Demiral'ın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Trustin Farrugia Cann xx, Luke Portelli xx, Edward Spiteri xx
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Mert Müldür xxx, Merih Demiral xxx, Çağlar Söyüncü xx (Kaan Ayhan dk. 46 x), Ferdi Kadıoğlu xxx, Dorukhan Toköz xxx (Salih Özcan dk. 66 xx), Cengiz Ünder xxx (Yunus Akgün dk. 80 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Doğukan Sinik dk. 46 x), Halil Dervişoğlu xxx (Serdar Dursun dk. 65 xxx), Enes Ünal xx
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Tiago Çukur
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Faroe Adaları: Nielsen x, Joensen x, Faero x, Askham x, Davidsen x, Ari Mohr Jonsson x (Andreasen dk. 53 x), Hansson x (Mikkelsen dk. 86 ?), Gunnar Vatnhamar x (Edmundsson dk. 86 ?), Solvi Vatnhamar x, Rolantsson x (Agnarsson dk. 53 x), Johannesen x (Olsen dk. 53 x)
Yedekler: Kristian Joensen, Lamhauge, Daniel Johansen, Nattestad, Bjartalid, Baldvinsson, Vatnsdal
Teknik Direktör: Hakan Ericson
Goller: Cengiz Ünder (dk. 37), Halil Dervişoğlu (dk. 47), Serdar Dursun (dk. 82), Merih Demiral (dk. 85) (Türkiye)
Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder (Türkiye), Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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