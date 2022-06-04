UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)

04.06.2022 22:01
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Doğukan Sinik'in pasında topu alan Enes Ünal bekletmen pasını Halil Dervişoğlu'na aktardı. Halil'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti 2-0

64. dakikada Enes Ünal'ın baskısı sonucu kazanılan topu alan Dorukhan Toköz'ün ceza yayının sağından meşin yuvarlak kaleci Nielse'de kaldı.

82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nielsen'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0

85. dakikada orta sahada Enes Ünal pasını Yunus Akgün'e verdi. Ceza yayının sağında topla buluşan Yunus'un topuk pasında defasın arkasına sarkan Merih Demiral'ın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann xx, Luke Portelli xx, Edward Spiteri xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Mert Müldür xxx, Merih Demiral xxx, Çağlar Söyüncü xx (Kaan Ayhan dk. 46 x), Ferdi Kadıoğlu xxx, Dorukhan Toköz xxx (Salih Özcan dk. 66 xx), Cengiz Ünder xxx (Yunus Akgün dk. 80 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Doğukan Sinik dk. 46 x), Halil Dervişoğlu xxx (Serdar Dursun dk. 65 xxx), Enes Ünal xx

Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Tiago Çukur

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Faroe Adaları: Nielsen x, Joensen x, Faero x, Askham x, Davidsen x, Ari Mohr Jonsson x (Andreasen dk. 53 x), Hansson x (Mikkelsen dk. 86 ?), Gunnar Vatnhamar x (Edmundsson dk. 86 ?), Solvi Vatnhamar x, Rolantsson x (Agnarsson dk. 53 x), Johannesen x (Olsen dk. 53 x)

Yedekler: Kristian Joensen, Lamhauge, Daniel Johansen, Nattestad, Bjartalid, Baldvinsson, Vatnsdal

Teknik Direktör: Hakan Ericson

Goller: Cengiz Ünder (dk. 37), Halil Dervişoğlu (dk. 47), Serdar Dursun (dk. 82), Merih Demiral (dk. 85) (Türkiye)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder (Türkiye), Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl? UEFA Uluslar Ligi: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl?
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement