UEFA\'dan Halil Umut Meler\'e dev görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yönetecek.

HALİL UMUT MELER'E DEV GÖREV

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere orasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Çekya'nın Prag şehrindeki Fortuna Arena'da yarın oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM CİHAN AYDIN

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Cihan Aydın olacak. Müsabakada Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.