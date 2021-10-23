Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

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Serdar Tatlı'nın bir kısa mesajla MHK'deki görevinden istifa etmesinin ardından yerine kimin geçeceği merakla bekleniyor. Kulüpler Birliği ve TFF'den bazı üyeler daha önce de MHK başkanlığı yapmış Ufuk Özerten'in göreve getirilmesini istiyor.

FAAL BİR HAKEMİN MHK BAŞKANI OLMASI TALİMATLARA AYKIRI

Türkiye gazetesinin haberine göre; Radikal sistem değişikliğine kadar geçici bir MHK düşüncesi masada. Prensip olarak eskiden görev yapmış hiçbir ismin MHK Başkanı olmasına sıcak bakılmıyor. Geçiş dönemi için Kulüpler Birliği'nde ve TFF cephesinde Ufuk Özerten ismine sıcak bakanlar var. Faal bir hakemin MHK Başkanı olması talimatlara ve Kulüpler Birliği'nin isteğine de ters.

UFUK ÖZERTEN'İN KISA SÜRELİĞİNE GÖREVE GETİRİLMESİ DE GÜNDEMDE

Kulüpler Birliği, pazartesi günü TFF'ye uzlaştığı birkaç ismi ve ekibi bildirme düşüncesinde. Nihai karar için ise yurt dışında olan Başkan Nihat Özdemir'in dönmesi bekleniyor. Daha önce MHK başkanlığı yapan Ufuk Özerten'in bu kritik dönemi geçirmek için kısa süreliğine göreve getirilmesi de gündemde.