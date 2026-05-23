Uğur Aktaş Avrupa Karate Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, gümüş madalya elde etti.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı.
Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.
