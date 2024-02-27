Spor

- Uğur Çiftçi'den taraftara çağrı: " Sivasspor'a küsülmez"

Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi:

"Sivasspor'un bendeki değeri çok farklı"

"Avrupa'ysa hedef Avrupa olsun"

SİVAS - Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, taraftarı stadyuma davet ederek, "Taraftarımız bazı konularda haklı olabilir ama Sivasspor'a küsülmez. Uğur'a küs, Hakan'a küs, Ziya'ya küs ama Sivasspor'a küsmeyin. 11 hafta kaldı. Hep beraber taşın altına elimizi koyalım" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Takım kaptanı Uğur Çiftçi antrenman öncesi, açıklamalarda bulundu. 4-1 kazandıkları Pendikspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Çiftçi, "Maçlarımızın hepsi zor ama biz maça hafta hafta bakıyoruz. Yükselen bir çıkışımız var, bu çıkışı da devam ettirmek istiyoruz. Pendik maçının zor olacağını biliyorduk geriye düştük. Buna rağmen reaksiyon gösterdik. Kötü gidecek maçı aleyhimize çevirip kazanmasını bildik. Bir Avrupa söylentisi var ama ben 6 senedir buradayım 3 senedir de burada Avrupa maçları oynuyorum. Avrupa maçları oynamak istiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. Ama öncelikle Kasımpaşa maçı sonra Alanya maçlarını kazanırsak daha iddialı hale geleceğimizi düşünüyorum. Bu maçları kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Avrupa hedefiniz ondan sonra daha da çok oluşacağını düşünüyorum" dedi.

"Yeni transferler iyi katkı veriyor"

Takıma devre arası katılan futbolcularla ilgili yöneltilen soruya Çiftçi, "Devre arası yapılan transferin biraz uyum süreci geç oluyor diye düşünüyorum ama yeni gelenler iyi alıştı bize, iyi de katkı veriyorlar. İnşallah daha da iyi katkı vererek üstüne koyarak ilerleyeceğiz" yanıtını verdi.

"Mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın"

Kendi performansını da değerlendiren Çiftçi, "Taraftarımız eleştirmekte haklı. Sahada iyi oyun, kötü oyun olabilir ama kötü mücadele etmediğimi düşünüyorum. Tabii ki skora katkı vermek önemli. Benim ilk önceliğim defans yapmak. Elimden geldiği kadar defans yapmaya çalışıyorum ama takıma da skor olarak katkı vermeyi istiyorum. Oyun sistemi değişiyor, yeri geliyor 4'lü oynuyoruz. Yeri geliyor 5'li oynuyoruz. Sistem değiştiği için bunu bazen idrak edemeyen taraftarımız oluyor. 'Niye Uğur adamını tutmuyor?' gibi ama 5'li oynuyoruz halbuki, alakasız şeyler İnşallah elimden geldiği mücadelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Maçın sonuna kadar çok koşacağımın ve çok mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki pas hatası yapıp, top kaptırabilirim. Sivasspor'un bendeki manevi değeri çok farklı. Mücadele edeceğimden kimsenin düşüncesi veya şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor'a küsülmez"

Taraftarları stadyuma çağıran Çiftçi, "Taraftarımız bazı konularda haklı olabilir ama Sivasspor'a küsülmez. Uğur'a küs, Hakan'a küs, Ziya'ya küs ama Sivasspor'a küsmeyin. 11 hafta kaldı. Hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Avrupa'ysa hedef Avrupa olsun. Arma uğruna Cumartesi, Pazar havalar güzel bence gelin Sivasspor'u destekleyin" diye konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.