Uğur Erdener: "Pekin Kış Olimpiyatları dünyada en güvenli ortamı sağladı"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, bir sağlık uzmanı olarak, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kurulan kapalı döngü sisteminin dünyada salgına karşı en güvenli ortamı sağladığını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Pekin Kış Olimpiyatları'nda salgına karşı alınan tedbirlerin kendisinde derin izlenim bıraktığını söyledi. Erdener, bir tıp uzmanı bakışıyla COVID-19 salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Pekin Kış Olimpiyatları'nda uygulanan kapalı döngü sisteminin dünyada en güvenli ortamı sağladığını ifade etti.

Kış Olimpiyatları'nda sağlık hizmet çalışmalarına birçok seçkin uzmanın katıldığını dile getiren Erdener, bu nedenle sağlık hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirildiğine işaret etti. Tesislerin kalitesine ve yarış bölgelerindeki rahat ortama hayran kaldığını söyleyen Erdener, Çin'in olimpiyat tesislerinin inşası ve olimpiyatlardan sonra bu tesislerin işleyişi hakkında çok başarılı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Uğur Erdener, "2008 Pekin Yaz Olimpiyatları için inşa edilen Ulusal Su Sporları Merkezi, bu kış olimpiyatlarında curling yarışlarına ev sahipliği yaptı. Tesislerin kullanımı çok verimli. Kayakla atlama yarışlarının düzenlendiği tesis de eski bir sanayi bölgesinde çevreye dost yöntemle yapıldı, çok çekiciydi" şeklinde konuştu.

Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmak üzere ocak sonunda Çin'e gelen Erdener'in, kapanış töreninden sonra Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - PEKİN