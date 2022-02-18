Üye Girişi
Uğur Erdener: "Pekin Kış Olimpiyatları dünyada en güvenli ortamı sağladı" - Son Dakika

Uğur Erdener: "Pekin Kış Olimpiyatları dünyada en güvenli ortamı sağladı"

18.02.2022 09:46
Uğur Erdener: "Pekin Kış Olimpiyatları dünyada en güvenli ortamı sağladı"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, bir sağlık uzmanı olarak, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kurulan kapalı döngü sisteminin dünyada salgına karşı en güvenli ortamı sağladığını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, bir sağlık uzmanı olarak, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kurulan kapalı döngü sisteminin dünyada salgına karşı en güvenli ortamı sağladığını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Pekin Kış Olimpiyatları'nda salgına karşı alınan tedbirlerin kendisinde derin izlenim bıraktığını söyledi. Erdener, bir tıp uzmanı bakışıyla COVID-19 salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Pekin Kış Olimpiyatları'nda uygulanan kapalı döngü sisteminin dünyada en güvenli ortamı sağladığını ifade etti.

Kış Olimpiyatları'nda sağlık hizmet çalışmalarına birçok seçkin uzmanın katıldığını dile getiren Erdener, bu nedenle sağlık hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirildiğine işaret etti. Tesislerin kalitesine ve yarış bölgelerindeki rahat ortama hayran kaldığını söyleyen Erdener, Çin'in olimpiyat tesislerinin inşası ve olimpiyatlardan sonra bu tesislerin işleyişi hakkında çok başarılı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Uğur Erdener, "2008 Pekin Yaz Olimpiyatları için inşa edilen Ulusal Su Sporları Merkezi, bu kış olimpiyatlarında curling yarışlarına ev sahipliği yaptı. Tesislerin kullanımı çok verimli. Kayakla atlama yarışlarının düzenlendiği tesis de eski bir sanayi bölgesinde çevreye dost yöntemle yapıldı, çok çekiciydi" şeklinde konuştu.

Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmak üzere ocak sonunda Çin'e gelen Erdener'in, kapanış töreninden sonra Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - PEKİN

YORUMLAR
500

Kış Olimpiyatları, Uğur Erdener, Olimpiyat, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğur Erdener: 'Pekin Kış Olimpiyatları dünyada en güvenli ortamı sağladı' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:11 Yine kuyu yine çocuk! Bu kez yer Afganistan: Haydar 3 gündür o kuyudan çıkarılmayı bekliyor!
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
02:59 Ecel kaldırımda geldi! Bir anda olduğu yere yığıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:52:20. #1.12#
SON DAKİKA: Uğur Erdener: "Pekin Kış Olimpiyatları dünyada en güvenli ortamı sağladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement