Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly (Dk. 82 Fatih Tultak), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 63 Dijlan Aydın), Loshaj, Vorobjovas, Kerem Şen (Dk. 63 Mamadou), Sambissa (Dk. 63 Diarra), Emir Kaan Gültekin (Dk. 84 Traore)
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 62 Cuma Menize), Mboula, Mehmet Coşkun, Miraç Acer, Malle, Landel (Dk. 62 Ahmet Gökbayrak), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 81 Ashkovski), Muhammed Gönülaçar, Ofosu (Dk. 81 Reinkort), Begic (Dk. 46 Atakan Aybastı)
Goller: Dk. 14 Okan Erdoğan, Dk. 23 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90+6 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Coly, Dk. 29 Muammer Sarıkaya (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 81 Reinkort (Şanlıurfaspor)
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Uğur Okulları İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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